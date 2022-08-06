Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
"Kask almaya gidiyordum" bahanesi cezadan kurtaramadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan kask uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsü, kask almaya gittiğini söylese de cezadan kurtulamadı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.
Uygulamada ekipler, 16 AUG plakalı motosikleti durdurdu.
Oktay Cabbar U. (23), "Gerçekten kask almaya gidiyordum" dedi. Genç sürücünün bahanesi cezadan kurtaramadı. Sürücüye kask kullanmamaktan 196 TL cezai işlem uygulandı.
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