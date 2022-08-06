Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasını sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Çanakkale'de Gelibolu istikametinden İstanbul yönüne hareket eden Sebahattin Kıyak yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Kavakköy Kavşağı'nda, Muzaffer Özdemir idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Muzaffer Özdemir ile aynı araçta bulunan Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Kıyak ile araçlarda bulunan 4 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:46
- 15:42
- 15:37
- 15:35
- 15:30
Sıradaki Haber
Güneydoğu'da aşırı sıcak bunaltıyor: Sıcaklıklar 47 dereceyi aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz