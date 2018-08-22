Kasaplarda bayram yoğunluğu

Kestikleri kurbanlıkları kıyma ya da kuşbaşı haline getirmek isteyen vatandaşlar, kasaplarda yoğunluğa neden oluyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken stoklarındaki etleri satan kasaplar, bayramda et işleyerek ve kıyma çekerek para kazanıyor.

Kurbanlık etlerini kıyma, kuşbaşı ya da farklı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ'daki bazı kasapların önünde sıra oluşturdu.

Tekirdağ'da 20 yıldır kasaplık yapan İsmail Akyüz, 4 saatte yaklaşık 3 ton kıyma çektiğini söyledi.

Bayram öncesinde işlerinde biraz durgunluk yaşanmasına rağmen bayramda fazla mesai yaparak gece geç saatlere kadar çalıştıklarını belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"İşlerimiz çok yoğun. Dükkandaki sıra bazen sokağa taşıyor. Bayramın ikinci günü dükkanımızı açtık. Havalar çok sıcak olduğundan insanlar etlerini muhafaza etmek için kıyma yapmayı tercih ediyor. Biz de vatandaşlara hizmet vermek için işimizin başındayız.

Geçen yıl bir günde çektiğimiz kıymayı bugün öğlene kadar çektik. 4 saatte 3 ton kıyma çektik. Biz de elimizden geldiğince en hızlı şekilde vatandaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugünkü kadar olmasa da yarın da yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz."

Akyüz, bayramda hiç et satmadan kıyma çekerek para kazandıklarını belirtti.

Kaynak: AA