Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde bulunan bir banka şubesinin önünde iddiaya göre kartı ATM’ye sıkışan alkollü genç öfkesini yine ATM’den çıkardı.

Genç adam eline aldığı kaldırım taşları ile ATM’yi parçaladı. Olay yerine ihbar üzerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan kişi hakkında kamu malına zarar vermekten dava açılacağı öğrenildi.