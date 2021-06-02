Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 03:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sobası benzinle tutuşturulan ev küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Bolu'da benzinle tutuşturulmak istenen sobadan sıçrayan alevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdi.
Yangın, Karacasu Beldesi Fatih mahallesinde meydana geldi. Bayram Tunca isimli vatandaş yaşadığı 2 katlı ahşap evde sobayı yakmak için benzin kullandı. Tunca’nın benzini sobaya dökmesiyle birlikte sobadan çıkan alevler yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangında vücudunda yanıklar oluşan Tunca komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından yaralı kurtulan Tunca ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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