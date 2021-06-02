İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ferah Sokak'taki bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yanında bulunan 5 katlı bir binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki korkutan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Abdulvahap Kartal aktardı.https://t.co/XkVodwA04K pic.twitter.com/BXclwev50L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021

Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.