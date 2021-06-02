Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 08:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
[Fotoğraf: İHA]
Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ferah Sokak'taki bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yanında bulunan 5 katlı bir binaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Beyoğlu'ndaki korkutan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Abdulvahap Kartal aktardı.https://t.co/XkVodwA04K pic.twitter.com/BXclwev50L— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021
Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Son Dakika Yangın
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