Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 08:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Saruhanlı ilçe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Akhisar-Manisa istikametinde seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki otomobil, Saruhanlı-Mütevelli istikametinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen Mehmet D.'nin aracı, aynı yöne seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki otomobile çarptı.
3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücülerin ve yolcularının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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