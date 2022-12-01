Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kartal’da meydana geldi. Emre Yılmaz kontrolündeki hatlı minibüs, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinden çıkan Murat Cebeci hakimiyetindeki beton mikseri ile çarpıştı.

İçerisi yolcu dolu minibüsün camları çarpışmanın etkisiyle patladı. Olay sonrası yolcular panikle minibüsü boşalttı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan kazayı gören bir vatandaş sürücülere ‘yazıklar olsun’ diyerek tepki gösterdi. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.

“Beton mikseri tam gaz geldi”

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan minibüs şoförü Emre Yılmaz, “Biz caddeden ilerlerken beton mikseri tam gaz geldi. Üzerimize doğru geldiğini fark ettim. Kaçmaya çalıştım ama olmadı. Kaza öncesi korna çalarak uyarmama rağmen tam gaz geldi” dedi.