Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal açıklarında sürüklenen gemiye müdahale
İstanbul'un Kartal ilçesi açıklarında sürüklenen Panama bayraklı kargo gemisine Kıyı Emniyeti ekiplerince müdahale edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Kartal demir bölgesinde Panama bayraklı APRIL isimli kargo gemisinin demir tarayıp sürüklenmesi üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi." açıklaması yapıldı.
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