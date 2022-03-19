Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kars'ın Kağızman ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazdan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.
Şahindere Mahallesi Hasan Acara Caddesi'nde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Gürgün'den haber alamayan komşuları, camı kırarak içeri girdi.
Gürgün'ün cansız bedeniyle karşılaşan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Gürgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gürgün cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Kars
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