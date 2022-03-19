Sakarya istikametinden Bilecik'e seyreden Furkan B. idaresindeki otomobil, İçmeler mevkiinde bariyerlere vurdu. Kazayı görüp yardım için duran Hasan P'nin kullandığı otomobile arkadan gelen Bünyamin A. yönetimindeki otomobil çarptı.

Harun D. idaresindeki tanker ile Nezih Ahmet A'nın kullandığı hafif ticari araç da önlerindeki araçlara çarparak kazaya karıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralıların sağlık durumları iyi

Kazada ağır yaralanan Berra A. ile babası Bünyamin A, Bircan A., Vahide Y. ve Furkan B. Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne, diğer iki yaralı da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berra A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.