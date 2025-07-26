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Türkiye
AA 26.07.2025 07:12

Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu

Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası köylerde hasar oluştu, bazı evler ile ahırlar sel sularıyla yıkıldı.

Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu

İlçenin Şahindere ve Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri sel ve heyelan nedeniyle hasar gördü.

Kars Valiliği koordinesinde sel bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye, sağlık, Kars İl Özel İdaresi, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, emniyet, Aras EDAŞ ile Türk Telekom'dan 112 personel görevlendirildi.

Sel bölgesine çok sayıda iş makinesi gönderilirken, ekipler dün akşam üzeri kapanan Kağızman-Iğdır kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor. Burada sel nedeniyle mahsur kalan 11 araç ise ekiplerce kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre Aşağıdut köyünde 3 ev ile 1 ahır, Akçay köyünde 3 ev hasar gördü. Köyden geçen menfez yıkıldı, enerji nakil hatları kesildi. Karacaören köyünde ise 1 ev hasar gördü.

Yoğun sel sularının yıktığı bir ev ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ekipler diğer köylere ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.

Kağızman-Iğdır kara yolundaki çalışmalar dronla görüntülendi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

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Kars Sel Heyelan Doğal Afet
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