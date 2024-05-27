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Türkiye
AA 27.05.2024 00:03

Kars'ta şampiyonluk kutlamasında balkon çöktü: 3 yaralı

Kars'ta bir kafede Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandığı esnada, taraftarların bulunduğu balkonun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kars'ta şampiyonluk kutlamasında balkon çöktü: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonu olmasının ardından Kars'ta kutlamalar yapıldı.

Maçın bitmesiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin balkonuna çıktı. Çok sayıda kişinin çıktığı balkonda çökme yaşandı.

Galatasaraylı taraftarlardan Ferhat K, Serhat K. ve Fatih E. çökme sonucu yüksekten düşerek yaralandı.

Kars'ta şampiyonluk kutlamasında balkon çöktü: 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kars Valisi yaralıları ziyaret etti

Kars Valisi Ziya Polat, akşam saatlerinde balkon çökmesinin yaşandığı binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Polat, daha sonra yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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