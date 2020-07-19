Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ, bir süre önce ev almak için İstanbul'dan Kars'a gitti. 10 Temmuz'da Şehitler Mahallesi'nde ev bakan anne ile oğlundan bir daha haber alınamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kuruldu. Çalışmalar sonucu, Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda, anne ve oğlunun cenazesi bulundu. Anne ve oğlunun silahla vurulduktan sonra kuyuya atıldığı belirlendi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlının,, maktullerle ev alışverişi yapmak üzere Tapu İl Müdürlüğüne gittiği tespit edildi.