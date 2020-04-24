Kars'ın Digor ilçesindeki Derinöz köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, 5 kişiyi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Kazı yapılan alanda define aramada kullanılan demir çubuk, kazma, kazma sapı ve testere ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.