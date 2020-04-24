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Kars'ta kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Digor ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Kars'ın Digor ilçesindeki Derinöz köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, 5 kişiyi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Kazı yapılan alanda define aramada kullanılan demir çubuk, kazma, kazma sapı ve testere ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kars Kaçak kazıSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 14:13
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