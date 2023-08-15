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Türkiye
DHA 15.08.2023 09:29

Kars'ta ehliyet sınavında kameralı düzenekle kopya: 5 gözaltı

Kars’ta ehliyet sınavında kameralı düzenekle kopya çektiği ve onlara yardım ettiği belirlenen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin üstünden 4 kamera, 4 kulaklık, 4 mikrofon ve 3 modem çıktı.

Kars'ta ehliyet sınavında kameralı düzenekle kopya: 5 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu okulda sınava giren A.D., M.A., M.D. ve V.Y. ile onlara dışarıdan kopya veren A.Y.’yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 4 kamera, 4 kulaklık, 4 mikrofon ve 3 modem ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

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Kars Kaçakçılık
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