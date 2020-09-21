Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta bir köyün, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Akbaba köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu vurgulandı.
Etiketler: Kars koronavirüs covid-10Son Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:38
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