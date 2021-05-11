Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ın Kağızman ilçesindeki 2 köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Kars Valiliği, COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Şaban ve Yağlıca köylerinde karantina kararı alındığını açıkladı.
Bu kapsamda köylere giriş çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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