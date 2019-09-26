İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesini yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezine bağlı bir köyde belirlenen adrese yapılan operasyonda 17 bin 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA