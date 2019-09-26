Türkiye
Kars'ta 17 bin kök Hint keneviri ele geçirildi26 Eylül 2019 Perşembe 20:21 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 20:24
Kars'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesini yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, kent merkezine bağlı bir köyde belirlenen adrese yapılan operasyonda 17 bin 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA
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