Türkiye
Kars Kağızman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:03 - Son Güncelleme 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:08
İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı operasyon gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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