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Türkiye
AA 05.11.2023 11:03

Kars, Ardahan ve Erzurum'da kırağı oluştu

Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Kars, Ardahan ve Erzurum'da kırağı oluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

İlçede soğuk nedeniyle camlar ve küçük dereler buzla kaplandı. Keklik Vadisi ve Cıbıltepe Kayak Merkezi kırağıyla beyaza büründü.

Kırağı ile beyaza bürünen arazide bir tilkinin yiyecek aradığı görüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte, bitki ve yapraklar kırağı ile kaplandı.

Park halindeki araçların camları buz tuttu. Soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı, özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erzurum

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.

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