Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışı etkisini sürdürürken, kara yolları ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yurt genelinde 440 karla mücadele merkezinde 10 bin 665 makine-ekipman ve 12 bin 626 personelin katıldığı çalışmaların 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sürdürüldüğü açıklandı.

Araçların çalışmaları takip ediliyor

Tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği ve yolların kapandığı bölgelerde 818 kilometre kar siperi yapılırken, açılan ve kapanan yollar monitörler üzerinden takip ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmalarda kullanılan 500 araçta bulunan kamera ve 5 bin 750 karla mücadele aracındaki araç takip sistemi ile çalışma sırasında sorun yaşayan araçlar tespit ediliyor.

Uçak pistlerinde ve demir yollarında da tedbirler alındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), uçuş trafiğinin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için apron, pist ve taksi yollarını hazır hale getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ise demir yolu taşımacılığının aksamaması için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Açıklamada, vatandaşların araçlarının kış bakımını yaptırmaları ve gizli buzlanmalara karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda da bulunuldu.