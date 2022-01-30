Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bir süredir balık avından elleri boş dönen balıkçılar, havaların düzelmesiyle yeniden denize açıldı.

Limana yaklaşık 300 kasa hamsiyle dönen balıkçılar, vatandaşların ilgisinden memnun.

Kilogramı 30 liradan satılan Karadeniz hamsisi, tezgahlarda hızla tükeniyor.

Balıkçı Ferhat Ertürk, tezgahların hamsiyle şenlendiğini belirterek, "Talep çok iyi. Hamsinin tezgahlara gelmesiyle vatandaşlar balıkhaneye akın etmeye başladı. Akşamları tezgahlarda balık kalmıyor" diye konuştu.

Yoğun karın balık satışında olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Ertürk, "Uzun yıllar sonra bu kadar geç hamsi çıktı. Kar suyu da hamsinin kulağına bol bol değdi, yağlandı ve şu anda gayet lezzetli" açıklamasını yaptı.