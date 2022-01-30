Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (BALKANTÜRKSİAD) yapılan açıklamaya göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ziyarette yaptığı konuşmada, Balkanların farklı ülkelerinden Osmanlı mirası eserlerin sergilendiği parkın kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Mimari eserlerin sadece binalardan, taşlardan ibaret olmadığını, bir medeniyetin, kültürün damıtılmış hali olduğunu aktaran Eren, şunları söyledi:

"O eserlerde kullanılan mimari estetik, o medeniyetin dünyaya bakışını da gösterir. Osmanlı medeniyetinin Balkanlar'da meydana getirmiş olduğu büyük mimari hareketlilik, Osmanlı'nın Balkan İmparatorluğu olduğunu da tescilleyen belgelerdir. Balkan ülkelerindeki eserlerin minyatürlerinin Bursa'da bir park halinde hizmete sunulmuş olması çok önemli. Bu anlamda Evlad-ı Fatihan'ın serhat ruhlu iş insanları kutluyorum. YTB olarak bu projenin içinde yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Balkan ve Rumeli coğrafyasından insanların yoğun olarak yaşadığı bu bir şehirde çocuklarımızın ve gençlerimizin parka gelip bu mimari eserleri görüp atalarının farklı coğrafyalarda neler yapmış olduğunu öğrenmeleri çok önemli. Farklı şehirlerimizde bunun yapılmasını isteriz. Farklı şehirlerde sadece Balkan coğrafyasında değil Kafkaslar'da, Orta Doğu coğrafyasında Kuzey Afrika'daki Osmanlı mimari yadigarlarının bugüne taşınmasıyla alakalı bu tür sergiler, parklar inşa ederlerse çok memnun oluruz."