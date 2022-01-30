Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.