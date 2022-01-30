Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara için kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra orta kuvvete kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlardan buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Ankara Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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