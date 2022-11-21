Karkamış'a roketli saldırı: 3 can kaybı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Karkamış'ta havan saldırısı sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri öğretmen biri çocuk. 10 vatandaşımız yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi.
Roketler İlçe merkezinde aralarında bir okulunda bulunduğu yerleşim merkezine düştü.
[Gaziantep Karkamış’a roketli saldırı]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 21, 2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen. pic.twitter.com/XFJgWLdSLX
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Soylu atılan 5 roketten birinin okula isabet ettiğini hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen birinin ise çocuk olduğunu belirtti.
Soylu, Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası gerçekleştirilen saldırılara da cevabın en güçlü şekilde verileceğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Pençe Kılıç Hava Harekatı) Operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. pic.twitter.com/ViaYctYZyY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 21, 2022
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