Türkiye

Karda drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:15 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:19

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye 5 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün belgesine 2 ay el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan Harput Kalesi önündeki meydanda aracıyla drift yapan sürücü MOBESE kamerasından tespit edildi. Ekipler, drift yaparak çevrede tehlike oluşturan otomobil sürücüsü S.Ç.'ye 5 bin lira ceza uyguladı. Ayrıca, S.Ç.'nin sürücü belgesine 2 ay el konuldu. Kaynak: AA Etiketler: Sürücü belgesi Harput Kalesi Elazığ drift

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