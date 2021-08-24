Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinada olması gerekirken köyde gezdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı.
Pehlivanköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanca köyünde COVID-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler İ.Ç'nin kimlik sorgulamasında, izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.
Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.Ç, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Kırklareli
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