Eğitim için bulunduğu Romanya’dan döndükten sonra Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtta karantina altında tutulan Ece Nur Gürbüz, doğum gününde unutulmadı.

AFAD görevlileri, Ece Nur Gürbüz’ün odasına giderek keman eşliğinde çalınan şarkılarla doğum gününü kutladı.

23 yaşına giren Ece Nur Gürbüz, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Duygulanan Ece Nur Gürbüz, "AFAD ekibine, polislere ve tüm görevlilere teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bu unutulmaz bir şey.” dedi.