Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de iki binada Haliliye ilçesinin ise Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden bazı kişilerin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 3 bina da 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Birecik ilçesinin Kurtuluş, Haliliye ilçesinin ise Karşıyaka Mahallesi'nde 2 binada 14 gün uygulanan karantinanın sona erdiği aktarıldı.

Siirt'te bir köy ve mezra karantinaya alındı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçeye bağlı Ormanlı köyü ile Kömürlü köyüne bağlı Yelken mezrasında karantina uygulaması başlatıldı.

Köy ve mezrada COVID-19 tetkik sonucu pozitif çıkan hasta ve buna teması olanların tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köy ve mezraya giriş ve çıkışların 17 Mayıs'a kadar kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Sivas'ta Avşar köyü karantinaya alındı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Akıncılar ilçesi Avşar köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı aktarıldı.

Karantina kararının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Öte yandan Gölova ilçesine bağlı Boğazköy de ise sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle 14 Nisan'dan itibaren uygulanan karantina kaldırıldı.

Çankırı'da bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Esentepe Mahallesi'nde koronavirüs vakasının yoğunlaşması nedeniyle salgının kontrol altına alınması için Vali Hamdi Bilge Aktaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu'nun kararınca mahallenin 5 Mayıs'tan itibaren 14 gün karantinaya alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması ve gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulanmasına da karar verildiği kaydedildi.

Bilecik'te bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Nisan'da, birden fazla COVID-19 pozitif vakanın olması ve vakaların temaslılarının çokluğu nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İçköy Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Mahallede yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir yeni COVID-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmaması üzerine karantinanın, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.

Bitlis'in Yolalan beldesinde karantina süresi uzatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Yolalan beldesi ve tüm mahallelerinin 21 Nisan'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karantinaya alınan beldenin giriş ve çıkışları kapatılmıştı ancak beldede yeni pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle karantina süresinin 18 Mayıs saat 20.00'ye kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Yolalan beldesinde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet, jandarma ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personel bu kararlardan muaf sayılacaktır. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."