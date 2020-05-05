Haber Giriş: Kaynak: İHA-DHA
Antalya’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Aksu ilçesinde akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu. Yağış, ekili alanlarda da zarara neden oldu.
Antalya’da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde doluya dönüşen yağış vatandaşları korkuttu.
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi.
O anları cep telefonuyla kaydeden bir üretici, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor, üzümler ziyan oldu" dedi.
Manavgat'ta bir evin istinat duvarı devrildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde de yaklaşık yarım saat gök gürültüsü ve şimşekle etkili olan yağış trafiktekilere de zor anlar yaşattı.
[Fotoğraf: DHA]
Yağış nedeniyle Kırkkavak Mahallesi’nde bir evin istinat duvarı, yan taraftaki binanın sundurmasının üzerine devrildi. Sundurmada hasar meydana gelmedi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: sağanak dolu ceviz büyüklüğünde dolu ceviz antalyaSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 02:25
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