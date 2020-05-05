Antalya’da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde doluya dönüşen yağış vatandaşları korkuttu.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi.

O anları cep telefonuyla kaydeden bir üretici, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor, üzümler ziyan oldu" dedi.

Manavgat'ta bir evin istinat duvarı devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de yaklaşık yarım saat gök gürültüsü ve şimşekle etkili olan yağış trafiktekilere de zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: DHA]

Yağış nedeniyle Kırkkavak Mahallesi’nde bir evin istinat duvarı, yan taraftaki binanın sundurmasının üzerine devrildi. Sundurmada hasar meydana gelmedi.

[Fotoğraf: DHA]