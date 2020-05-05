Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Antalya'da sağanak kazayı beraberinde getirdi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki yolcu yaralandı.
İsmail Alınmış'ın kullandığı 07 FC 516 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde Mehmet K. yönetimindeki 06 EJ 646 plakalı otomobile ve aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobilin motor kısmı yerinden fırlarken, araç hurdaya döndü.
Otomobilde sıkışan sürücü Alınmış ile aynı araçtaki Uğur Doğan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alınmış'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Doğan, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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