Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriyeli genç ameliyat için Türkiye'ye getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığından, beyin tümörü nedeniyle acil ameliyat olması gereken İdlibli gencin Hatay'a getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İdlib'de beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken Ahmet'i Hatay'a getirdik ve sağlıkçılarımıza emanet ettik. Acil şifalar diliyoruz."
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