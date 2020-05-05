Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da fabrika yangını
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu’da bir entegre ağaç fabrikasının odunluk bölümünde yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmek için müdahalede bulunuyor.
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Depolanmış odunlardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Fabrikanın odun sahasına gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu merkez ve ilçelerden sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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