Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depolanmış odunlardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Fabrikanın odun sahasına gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu merkez ve ilçelerden sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.