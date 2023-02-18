Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karamanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgye göre; saat 22.31'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez olmak üzere 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 6,2 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
Kahramanmaraş Göksun’da 5,1 büyüklüğünde artçı #deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Detayları @trthaber muhabiri Enes Boyraz, Gaziantep’ten aktardı.https://t.co/g9jhKeCRNM pic.twitter.com/6E3KJnYSHW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2023
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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