Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgye göre; saat 22.31'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez olmak üzere 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 6,2 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.