Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.
Saat 22.31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan artçı deprem kaydedildiği belirtildi.
5,1 büyüklüğündeki depremin 6,2 kilometre derinlikle meydana geldiği ifade edildi.
Artçı sarsıntı Adıyaman, Gaziantep ve çevredeki illerde de hissedildi.
Kahramanmaraş Göksun’da 5,1 büyüklüğünde artçı #deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Detayları @trthaber muhabiri Enes Boyraz, Gaziantep’ten aktardı.https://t.co/g9jhKeCRNM pic.twitter.com/6E3KJnYSHW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2023
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 04:13
- 04:06
- 03:53
- 03:49
- 03:25
Sıradaki Haber
Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar kayıt altına alınıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz