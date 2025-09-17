Açık 27.5ºC Ankara
Türkiye
AA 17.09.2025 14:45

Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın cumartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın cuma öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısında, akşam saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatı, cuma günü doğusunda batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kuzey Ege'nin güneyinde yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi Fırtına Karadeniz Bölgesi Meteoroloji
