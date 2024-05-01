Karacabey Longozu'nda kayboldu, 4 saat sonra bulundu

Gökhan Ünen, gece saatlerinde bisikletiyle gezintiye çıktığı longozda yolunu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerden 18 personel ve 9 araçla arama çalışması başlatıldı.

Bataklık mevkide 4 saat sonra ulaşılan Ünen'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, bu tür acil durumlar ve her türlü olumsuzluk için vatandaşların sakin kalmalarını ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.