Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük’te yollar buz pistine döndü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Karabük’te, yağan kar sonrası ve dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan yollarda çok sayıda araç kaza yaptı.
Kentte dün gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuk hava yolları buz pistine çevirdi.
Buz tutan yollarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti. Birçok araç kayarak kaza yaptı. Araçlarda hasar oluştu.
Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde kayan yolcu minibüsünde bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı.
Polis ekipleri sürücüleri uyarırken, tehlike oluşturan bazı cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Belediye ekipleri ise tuzlama çalışmasına devam ediyor.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Karabük Hava Sıcaklıkları
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