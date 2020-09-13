Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi.

Müdahale edilen yangın, 2 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]