Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Karabük'te yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerine kadar süren şimşekler adeta geceyi aydınlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın 2 saatte kontrol altına alındı
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi.
Müdahale edilen yangın, 2 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Karabük orman yangını yıldırımSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 02:40
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