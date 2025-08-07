Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.08.2025 16:42

Karabük'te yeniden orman yangını

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te yeniden orman yangını

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.

Karabük'te yeniden orman yangını

Ekipler hızla harekete geçti

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Karabük'te yeniden orman yangını

Yangına 51 araç, 3 helikopter ve 161 personel ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

ETİKETLER
Karabük Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
YÖK'ten "sahte diploma" iddiasına suç duyurusu
17:47
Uşak'ta devlet desteğiyle kurulan "mor bahçeler" yaygınlaşıyor
17:26
Katil Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı
17:26
Fatih'te yolcu seçen taksi sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşıladı
17:38
Lübnan Cumhurbaşkanı: Tüm zorluk ve engellere rağmen silahlar yalnızca devletin elinde toplanacak
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
FOTO FOKUS
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ