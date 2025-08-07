Açık 34.7ºC Ankara
Türkiye
AA 07.08.2025 14:27

İstanbul'da metrekareye 5 ila 12,1 kilogram yağış düştü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve kentin büyük bölümünde etkili olan yağış, farklı bölgelerde metrekarede 5 ila 12,1 kilogram olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, kentin büyük bölümünde etkili oldu.

Silivri ve Çatalca'da başlayan yağışlar, kısa sürede tüm kente yayılarak gece boyu devam etti.

İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 12,1 kilogram yağış düştüğü ölçüldü.

6 araçta hasar oluştu

Kentte etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle 58 ağaç devrildi, 11 tehlike arz eden parça tespit edildi, 2 çatıda uçma meydana geldi, bunlara bağlı olarak da 6 araçta hasar oluştu.

Kentteki olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla birçok noktada temizlik, bakım ve güvenlik çalışması yürüten ekipler, mazgal temizliği, yollar ve alt geçitlerde biriken molozlar ile refüjlerdeki yabani ot ve ağaç dallarının kaldırılmasına öncelik verdi.

Kentin her iki yakasındaki alt geçitlerdeki yağmur suyu terfi merkezlerinin bakımları da yapıldı.

İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Alibeyköy, Kurbağalıdere, Küçüksu ve Sadabad derelerinde yağmurla gelen atıklar toplanarak, denizin kirlenmesinin önüne geçildi.

- Yağış cumartesi bitecek

Öte yandan, bugün öğle saatlerinden itibaren kentte etkisini azaltması beklenen yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın kuzeyinden başlayarak, sabah 06.00 itibarıyla da kent genelinde yeniden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışlı hava koşullarının cumartesi günü sona ermesi ve yeni haftada sıcaklıkların 30-33 derecelere çıkması bekleniyor.

ETİKETLER
İstanbul Sağanak
OKUMA LİSTESİ