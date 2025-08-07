İstanbul'da 110 organize suç çetesi çökertildi

İstanbul Valisi Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, bu yılın 7 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

Ülkenin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybeden görevliler ile gönüllülere rahmet dileyen Gül, yangınlarla havadan ve karadan mücadele eden bütün kurumlara teşekkür etti.

Gül, dünyanın en kalabalık nüfus hareketliliğine sahip şehirlerinden biri olan İstanbul'da, huzuru sağlamak adına emniyet, jandarma ve sahil güvenlikle yılın 365 günü sahada görev başında olduklarını kaydetti.

Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta olay sayısı azaldı

İstanbul'un dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu, verilerin de bunu ortaya koyduğunu belirten Gül, 2025'in 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçta olay sayısının yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4'e yükseldiğini kaydetti.

Vali Gül, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta olay sayısının yüzde 25,5 azaldığını, aydınlatma oranının da yüzde 6'ya yakın artarak yüzde 90,4 olarak gerçekleştiğini aktararak, mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre kapkaç ve otodan hırsızlıkta yüzde 54, yankesicilikte yüzde 42, motosiklet hırsızlığında yüzde 50, evden hırsızlıkta yüzde 39, dolandırıcılıkta yüzde 11 oranında düşüş sağlandığını aktardı.

Bu suçların azalmasının en önemli nedeninin, emniyet başta olmak üzere güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonları olduğunu bildiren Gül, "Sadece geçen ay hakkında aranma kaydı bulunan 11 bin 814 kişi yakalandı. Bu şahısların yakalanması demek yeni suçların önüne geçmek demek" diye konuştu.

"Ruhsatsız silah taşımak, bulundurmak, ticaretini yapmak bir suçtur ve cezası vardır"

Vali Gül, 2025 yılının 7 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30, tutuklanan kişi sayısının da yüzde 120 arttığını kaydederek, "Ruhsatsız silah taşımak, bulundurmak, ticaretini yapmak bir suçtur ve bunun bir cezası vardır" ifadesini kullandı.

İzinsiz günübirlik kiralanan konutlara ilişkin de Gül, geçen senenin aynı dönemine göre cezai işlem uygulanan konut sayısının 20 kat, uygulanan ceza miktarının da 60 kat arttığını kaydetti.

Vali Gül, "Bu yılın 7 ayındaki 166 operasyonda 110 organize suç çetesi çökertildi. 1092 şahıs yakalandı, 793 şahıs tutuklandı, 226 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Yaklaşık 42 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu" bilgisini verdi.

Bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurşunlanma olaylarının yüzde 41,3 azaldığını belirten Gül, İstanbul'un her mahallesinde, her sokağında, her hanesinde huzur hakim olana dek çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve suç örgütlerine geçit vermeyeceklerini belirtti.

"Ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı yaklaşık 3 katına çıktı"

Gül, kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu, bu senenin 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarının yaklaşık 3 katına çıktığını, alkollü içkiden sigaraya, makarondan (filtreli sigara kağıdı) emtia ürünlerine kadar ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybının da yüzde 90 artışla 1 milyar 105 milyon lira olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu ve madde bağımlığına yönelik mücadelelerinin de her alanda kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bütün gayemiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bu illete kaptırmamak. Bu anlayışla yürüttüğümüz mücadelemizde 2025 yılının ilk 7 ayında imal ve ticarete yönelik operasyonlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. NARVAS sayesinde ekiplerimiz, sistematik takip ve müdahale imkanına kavuştu. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 74 arttı. Kenevir miktarı ise 3,5 katına çıktı."

Gül, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"yle bilgilendirilen annelerin sayısının geçen senenin aynı dönemine göre 3 katına yaklaştığını belirtti.

"Trafik konusunda denetim ve önlemler arttı"

Terörden yasa dışı bahse, çocuk istismarından dolandırıcılığa, suç ve suçlulara karşı Siber Vatan'da da operasyonların tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Gül, bu meselenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini, asıl çözümün farkındalık olduğunu belirtti.

Vali Gül, trafik konusunda ise denetim ve önlemlerin arttığını, alınan tedbirler sayesinde ölümlü kaza ve can kaybı sayılarının ise düştüğünü aktardı. Usulsüz çakar kullanımının hızla azaldığını vurgulayan Gül, "Bu konuda kararlılığımız ve duruşumuz net. Tespiti halinde ekiplerimiz mutlaka cezai işlem yapıyor" uyarısında bulundu.

Taksi denetimlerinin de artarak devam ettiğini belirten Gül, motosiklet sürücülerine de dikkati ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.

Gül, savaşlar ve krizler nedeniyle bütün dünyayı etkileyen göç sorununa dikkati çekerek, "Hukuk kuralları içinde, milli menfaatlerimiz doğrultusunda, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden kararlılıkla mücadele verdiğimiz düzensiz göçte rakamlar düşmeye devam ediyor. Dikkat ederseniz artık, İstanbul'un gündeminde bu konu yok. Bu başarıda Mobil Göç Noktalarının payı çok büyük" diye konuştu.

"Ormanlık alanları korumak boynumuzun borcu"

Gül, küresel ısınmanın da etkisiyle bu sene çok sıcak ve kurak bir yaz yaşandığını vurgulayarak, "Yangınların çoğu üzülerek söylüyorum, doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı. Bu toprağın bize verdiği en kıymetli hazine yeşil vatanımızı, ormanlık alanları korumak boynumuzun borcu" dedi.

Orman yangını riskini en aza indirebilmek amacıyla 23 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, ateş yakmayı yasakladıklarını hatırlatan Gül, anız, sigara ve benzeri sebeplerle yangınları engellemek için de tarlaların etrafında 10 metre genişliğinde bir alanın sürülmesini zorunlu kıldıklarını, havai fişek ve benzeri patlayıcı, yangın çıkarıcı, yanıcı eğlence araçlarının satılmasını, kullanılmasını 28 Ekim'e kadar yasakladıklarını anımsattı.

Gül, vatandaşlardan orman yangını riskinin yüksek olduğu bu dönemde tedbirli davranmalarını, boğulma vakalarının yaşanmaması için de güvenli alanlarda ve cankurtaranın olduğu plajlarda denize girilmesini ve kurallara uyulmasını istedi.

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Korgeneralliğe terfi eden İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile Tümamiralliğe terfi eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'i de tebrik etti.

Toplantıda Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.