Karabük'te otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Tufan P. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak duble yolun ortasındaki su kanalına düştü.

Aracın kanaldaki beton menfeze çarptığı kazada, sürücü ile Halime, Yıldız ve Hüseyin P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tufan P., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadın yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.