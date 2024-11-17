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Türkiye
AA 17.11.2024 20:53

Karabük'te otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi kadın 3 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Tufan P. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak duble yolun ortasındaki su kanalına düştü.

Aracın kanaldaki beton menfeze çarptığı kazada, sürücü ile Halime, Yıldız ve Hüseyin P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tufan P., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadın yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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