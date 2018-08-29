Karabük'te kimyasal madde yüklü tanker köprüden düştü

Karabük-Çankırı karayolu Musaefendi Köprüsü'nde meydana gelen olayda, Çankırı yönüne giden Özcan Tunalı yönetimindeki kimyasal madde yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden Çerkeş Çayı'na devrildi. Tankerde bulunan kimyasal madde çaya aktı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel kıyafetler giyerek tankere yaklaştı.
Tankerin altında, vücudunun bir bölümü su içinde kalan sürücü Özcan Tunalı'nın öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Özcan Tunalı'nın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA