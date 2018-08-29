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Karabük'te kimyasal madde yüklü tanker köprüden düştü

Karabük Eskipazar'da kontrolden çıkarak çaya uçan kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü öldü. Kimyasal maddenin döküldüğü alanda ise balık ölümleri yaşandı.

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Karabükte kimyasal madde yüklü tanker köprüden düştü

Karabük-Çankırı karayolu Musaefendi Köprüsü'nde meydana gelen olayda, Çankırı yönüne giden Özcan Tunalı yönetimindeki kimyasal madde yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden Çerkeş Çayı'na devrildi. Tankerde bulunan kimyasal madde çaya aktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel kıyafetler giyerek tankere yaklaştı.

Tankerin altında, vücudunun bir bölümü su içinde kalan sürücü Özcan Tunalı'nın öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Özcan Tunalı'nın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

 
Kimyasal maddenin döküldüğü alanda ise, çok sayıda balık ölümü yaşandı.
 
Jandarma ve polis ekiplerinin cep telefonuyla ulaştığı firma yetkilisinden, tankerin taşıdığı kimyasal maddenin su arıtmada kullanılan "Demir 3 Klorür" olduğu öğrenildi.
 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı. 
 

Kaynak: DHA

Etiketler: kimyasal yüklü tanker, Karabük, eskipazar, balık
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