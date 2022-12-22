Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kaçak kazıya suçüstü: 9 gözaltı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma ekiplerce kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İsmetpaşa Mahallesi ormanlık alanında izinsiz kazı yapıldığı belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç. ve Ş.İ'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturmayı genişleten ve polisten de destek alan ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen H.K, O.T, A.K, S.O.Ç, K.K, Y.K. ve F.Y'i de gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, üzerinde haç işareti bulunan sikke ile tarihi eser niteliğinde 2 vazo ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Karabük Kaçak Kazı
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