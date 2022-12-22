Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir evde mutfak tüpü patladı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kayseri'nin Develi ilçesinde tüp patlaması sonucu harabeye dönen evde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen olayda, mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle müstakil evde patlama oldu.
Ev sahibi Salim Çakmak, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi, Fatma Çakmak ve evde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Kayseri
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