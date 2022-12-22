Programlara katılmak üzere Bitlis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililerle buluşan Karaismailoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı "Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"nde konuştu.

Karaismailoğlu, dünya krizlerle boğuşurken Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye'nin her yanında olduğu gibi Bitlis'te de hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'yi küresel lojistik bir süper güce dönüştürmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Lojistik Master Planımız doğrultusunda 5 bine yakın şantiyemiz ve hizmet noktamızda, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ediyoruz. 2003'te başlattığımız kara yolu hamlesi ile özellikle kara yolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Artan taşıt sayısına, artan taşıt hareketliliğine rağmen trafik yoğunluğunu azalttık, kaza oranını yüzde 82 azalttık. Her yıl 13 bini aşkın vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtarıyoruz. Yatırımlarımız sayesinde sadece 2021 yılında yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettik."

Kafkasları, Karadeniz'i ve İran'ı, Güneydoğu Anadolu, Mezopotamya ve Orta Doğu'ya bağlayan doğal geçit konumundaki Bitlis'in ulaşımdaki önemini hayata geçirilen ulaşım yatırımlarıyla daha da artırdıklarını belirten Karaismailoğlu, 2003'te Bitlis'in 19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 15 kattan fazla artırarak 305 kilometreye çıkardıklarını vurguladı.

"Kendi alanında dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olmuştur"

Bugün de dağlık bir arazi yapısına sahip kentin güney illeriyle bağlantısını sağlayan güzergah üzerindeki Bitlis Çayı Viyadüğü'nü ve bağlantı yollarını başarıyla tamamlamanın ve açmanın sevincini paylaştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Bitlis'e bir ilki kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tamamı yerli ve milli mühendislik çözümlerimiz ve mühendislerimizin tasarımı ile inşa edilen Bitlis Çayı Viyadüğü, kendi alanında dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olmuştur. Yüzde 4 eğimle, 15 bin 600 ton çelik kullanılarak tek parça inşa edilen Bitlis Çayı Viyadüğü'nde 1000 kilometre kaynak yapıldı. Viyadükte kullanılan çelik miktarı Eyfel Kulesi'nin inşasında kullanılan çeliğin tam 2 katıdır. Sadece örnek gösterdiğim bu miktar dahi, projemizin ne denli önemli ve büyük olduğunun kanıtıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz arasında önemli bir geçiş noktası olan Bitlis Çayı Viyadüğü, Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına erişim sağlayan uluslararası lojistik koridorunun da ulaşım standardını son derece artırdı. Başta tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm olmak üzere bölgenin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağız. Projemizde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için bütün çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, Bitlis, Siirt, Diyarbakır yolu Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yollarının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilen viyadükte araç kullandı.

Törene Vali Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.