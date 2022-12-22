Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da işçi servis midibüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi hafif yaralandı.
Emrah Y. idaresindeki işçi servis midibüsü, Ulaş Mahallesi Işıklar mevkisi Edirne yolunda, aynı istikamette seyir halindeki Necmi İ'nin kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada midibüste bulunan 12 işçi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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