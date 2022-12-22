Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi eski ihtişamına kavuşturuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen proje, yıkımların ardından altyapı deplasesi ile devam ediyor. Katlı otoparkın yapılacağı alandaki mevcut içme suyu hatlarının yer değişikliği pazar günü yapılacak.

Bölgede 13 Aralık’tan bu yana yoğun bir şekilde çalışan BUSKİ ekipleri, 24 Aralık Cumartesi gece yarıdan sonra başlayacak çalışmaları, pazar günü gece yarısı tamamlayacak.

Çalışma süresince Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 28 mahallede 00.10-23.50 saatlerinde su kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:

"Osmangazi: Doburca Mahallesi, İnkaya Mahallesi İlk Adım Cad.-İz Sk.-İçmeler Sk. arasında kalan cadde ve sokaklarda, Çekirge Mahallesi Uludağ Yolu Cd.- Kadıköşkü Sokak, Hamam Cadde, Selvili Cadde, Süleyman Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda, Çekirge Mahallesi Gül Sokak-Çevik Sokak, Hamzabey Mahallesi Hamzabey Caddesi-Hulkibey Caddesi, Kocanaip Mahallesi Kaplıca Caddesi-Kızlar Caddesi, Yahşibey Mahallesi Yahşibey Caddesi ve Bayır Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda, Şehreküstü Mahallesi Cemal Nadir Caddesi-Haşim İşcan Caddesi, Tuzpazarı Mahallesi Haşim İşcan Caddesi- İnönü Caddesi, Tahtakale Mahallesi Kazım Baykal Caddesi, Nalbantoğlu Mahallesi Akbıyık Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda, Hocaalizade Mahallesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi-Işık Sokak, Kayhan Mahallesi Yeni Cumhuriyet Cadde-Yağız Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda.

Yıldırım: Yeşil Mahallesi Gökdere Bulvarı-Kurtoğlu Mahallesi İpekçilik Cadde, Namazgah Caddesi- Hocataşkın Mahallesi Emir Sultan Caddesi-Emir Sultan Mahallesi- Zeyniler Caddesi-Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda, Davutkadı Mahallesi Davutkadı Cadde, Ortayol Sokak-Yediselviler Mahallesi Güvercin Sokak, Kirazlı Sokak-Yeşilyayla Mahallesi Çağlayan Sokak, Pınar Sokak-Baruthane Mahallesi TMA Caddesi, Baraklar Sokak-M. Akif Ersoy Mahallesi Maruf Sokak, Yuva Sokak, Altıntaş Sokak ve arasında kalan cadde ve sokaklarda, Baruthane Mahallesi Yüksek Sokak, Aladağ Sokak-Eğitim Mahallesi Akyüz Sokak, Emek Caddesi, Prof. Tezok Caddesi-Değirmenlikızık Mahallesi TMA Caddesi, Huzurevi Caddesi, Tütüncüoğlu Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda, Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi, Prof. Tezok Cadde, İpek Sokak, Galata Sokak, Gülbahar Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda, Güllük Mahallesi Fatih Sokak, Madenci Sokak-Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Meyveli Sokak, Şevket Yılmaz Hastanesi-Siteler Mahallesi Kanuni Cadde, 3. Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda, Değirmenönü Mahallesi 1. Fidan Sokak, 2. Dışyaka Sokak ve 2. Temiz Sokak civarı."